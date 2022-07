Ukraiński miliarder apeluje o demontaż systemu oligarchicznego. "Nie będziemy mieli innej okazji"

- Status kandydata do UE to nie tylko okazja na budowę nowego wolnego i demokratycznego państwa europejskiego, bez korupcji, z gospodarką rynkową, ze sprawiedliwymi i niezależnymi sądami, wolnością słowa i sprawnymi instytucjami. To także sposób, by naprawdę uwolnić się od systemu oligarchicznego. Nie będziemy mieli innej okazji. Naszą historyczną odpowiedzialnością jest to, by to zrobić - powiedział Rinat Achmetow we wtorkowej rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere della Sera".