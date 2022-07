Tak Rosjanie kradną i sprzedają ukraińskie zboże. Dziennikarze ujawniają wyniki śledztwa

Według ustaleń dziennikarskiego śledztwa plądrowanie ukraińskich magazynów ze zbożem trwa co najmniej od marca, a Rosjanie wywożą plony z co najmniej dwóch dużych magazynów: z Kamionki Dnieprzańskiej w obwodzie zaporoskim oraz z Berdiańska nad Morzem Azowskim. Zboże jest przewożone ciężarówkami do Sewastopola na Krymie, a tam trafia na statki.