Ukryta funkcja w oknach. To tędy uciekają pieniądze za ogrzewanie

Tryb zimowy w oknach. Przestaw śrubę

Warto jednak do sezonu zimowego dobrze się przygotować. A jest na to prosty patent. Przestawienie okien z trybu letniego na zimowy pozwala dopasować szczelność okna do warunków panujących na zewnątrz. Jeśli przyłożymy rękę do okna i czujemy zimne powietrze, to znak, że okna są w trybie letnim. W trybie zimowym uszczelka dociskana jest mocniej do framugi, co zmniejsza przepływ powietrza i chroni przed wychłodzeniem.