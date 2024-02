Ulgi, o których Polacy zapominają. Ekspertka: warto odświeżyć pamięć

- Jest kilka ulg, czyli odliczeń od podstawy opodatkowania, o których warto pamiętać: ulga na IKZE, ulga na dzieci, termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, na internet - powiedziała w programie "Newsroom" WP Małgorzata Samborska, ekspert podatkowy z Grant Thornton. - Warto się z tą listą odliczeń zapoznać i zweryfikować, czy nie było jakichś płatności. Być może były wpłaty na organizacje pożytku publicznego? Można np. odliczyć wpłaty na WOŚP z ubiegłego roku. To wszystko może obniżyć podstawę opodatkowania, dlatego warto odświeżyć sobie pamięć i z tego skorzystać. Oddając krew i osocze, także mamy prawo do ulgi. To nie są duże kwoty, ale liczy się przecież każda złotówka - radzi gość Wirtualnej Polski.

