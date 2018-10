Unia chce redukcji emisji CO2 z samochodów. Jest kompromis

Ministrowie środowiska UE zawarli kompromis ws. redukcji emisji dwutlenku węgla z samochodów. Teraz muszą dalej negocjować ustalone limity. Nie będzie łatwo.

Po 13 godzinach negocjacji ministrów środowiska UE zapadło porozumienie. Szefowa austriackiego resortu środowiska Elisabeth Koestinger, która przewodniczyła obradom, jest zadowolona. Większość unijnych krajów opowiedziała się za redukcją do 2030 roku emisji dwutlenku węgla z nowych aut o 35 procent w porównaniu z rokiem 2021. Czy realizacja tego planu się powiedzie, pokażą najbliższe miesiące.

Rada Unii Europejskiej musi teraz negocjować nowe limity z Parlamentem Europejskim. Zgoda państw członkowskich i Parlamentu jest konieczna do przyjęcia nowych przepisów o ochronie środowiska. PE wyznaczył już bardziej ambitne cele, domagając się redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów o 40 proc. Do końca marca mają zakończyć się trójstronne negocjacje, w których uczestniczyć będzie także Komisja Europejska. Wtedy posłowie mogliby głosować jeszcze przed wyborami do PE w maju 2019 r. Jeśli tak się nie stanie, decyzję trzeba będzie odroczyć o kilka miesięcy, aż ukonstytuuje się nowy Parlament.