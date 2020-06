UOKiK kontroluje wózki dziecięce. Co piąty z wadą konstrukcyjną

Kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzali, czy wózki dziecięce spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa. Wyniki kontroli dają do myślenia, bowiem wiele ze skontrolowanych produktów wzbudziło wątpliwości UOKiK .

Na 164 partie, ze względu na różne nieprawidłowości, inspektorzy zakwestionowano 59 z nich, to niemal 36 proc. wszystkich zbadanych. Oznacza to, że więcej niż co trzeci wózek nie spełniał norm.