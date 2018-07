Upały w Polsce, a praca - co powinniśmy wiedzieć?

Upał powyżej 30 stopni może znacznie utrudnić wykonywanie (szczególnie fizycznej) pracy. W takich sytuacjach pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom godziwe warunki. Niektórzy mogą też odmówić przyjścia do pracy.

Upały w Polsce, a praca - co powinniśmy wiedzieć? (iStock.com)

Kto może odmówić przyjścia do pracy?

Upały podczas pracy mogą stanowić duży problem. W kodeksie pracy i przepisach bhp nie ma wzmianki o górnej granicy temperatury przy której można pracować. Warto jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których pracownicy mogą zrobić sobie wolne. Mowa tu o młodocianych oraz osobach, dla których praca w upale może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Mianem młodocianych pracowników określa się tych, którzy ukończyli 16 lat, ale ich wiek nie przekracza 18 roku życia.

Praca, a temperatura – kwestie prawne Należy zauważyć, że w przepisach znajdziemy jedynie informacje określające minimalną temperaturę dozwoloną w zakładzie pracy. Nie może być ona niż 14 C, czego wyjątkiem jest praca w chłodniach. Pracownik biurowy wykonujący lekką pracę fizyczną musi mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 18 C.

Kwestia upałów wygląda nieco inaczej. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi temperatury adekwatnej do rodzaju wykonywanej pracy. Przyjęto, iż zbyt wysoka do pracy jest temperatura nieprzekraczająca

- 26 C (w przypadku prac ciężkich)

- 28 C (w przypadku prac średnio ciężkich)

- 30 C (praca biurowa)

Oczywiście, liczby te uwzględniają temperaturę panującą wewnątrz budynku.

Według rozporządzenia ministra pracy, jeżeli temperatura w miejscu pracy przekracza podane wartości, młodociani pracownicy mogą odmówić stawienia się w pracy. Osoby chore (np. na serce) oraz takie, dla których upał może stanowić zagrożeń z względów zdrowotnych muszą powoływać się na przepisy Kodeksu pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że zarówno młodociani, jaki chorujący pracownicy mają obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności i odpowiednio ją uargumentować.

Praca w upale – obowiązki pracodawcy

Niezwykle istotne jest, żeby pracodawca szczególnie zadbał o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów. W przypadku gorąca kluczową rolę odgrywa właściwe nawodnienie organizmu. Każdy pracownik podczas upału powinien mieć dostęp do wody pitej, której może napić się z miejsca oddalonego o nie więcej niż 75 (co w bywa problematyczne w przypadku pracy na świeżym powietrzu). Kodeks pracy nie określił jednak konkretnej ilości gwarantowanych płynów. Ich rodzaj i temperatura mają być dostosowane do trybu wykonywanych czynności.