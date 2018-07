Urlopy dla rodziców. Już ponad 80 tys. mężczyzn skorzystało z urlopu ojcowskiego

W pierwszym półroczu z urlopów dla rodziców skorzystało 471 tys. osób. Z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 82 tys. mężczyzn, ale tylko 2,5 tys. mężczyzn poszło na urlop rodzicielski.

Pod koniec czerwca większość przedstawicieli unijnych państw porozumiała się co do urlopów rodzicielskich dla ojców. Chcą, by wynosiły one 1,5 miesiąca. Polski rząd jednak się nie zgadza. Chce dla ojców co najwyżej miesiąca wolnego.