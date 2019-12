Usługa Żabki przeżywa oblężenie. Przesyłki trafiają do innych sklepów albo… na pocztę

Zamawiasz paczkę do Żabki, a musisz odebrać na poczcie. Przed świętami ten problem dotknął wielu kupujących. Popularność usługi jest tak duża, że przesyłki po prostu nie mieszczą się w sklepach.

- Poczta Polska kojarzy się z jednym - kolejkami. Powiem tak: gdybym chciała zamówić transport za pośrednictwem poczty, to bym to zrobiła. Płacę jednak za to, żeby przesyłka trafiła do Żabki i żebym tam mogła ją odebrać. Bo tak jest szybciej, wygodniej i nie ma kolejek. A co dostaję? Awizo z zaproszeniem na pocztę – mówi serwisowi finanse.wp.pl Marta Nowak z warszawskiej Białołęki. Nie ukrywa irytacji tą sytuacją. Podobne opinie można znaleźć w wielu wpisach na Facebooku.