Utrudnienia przy wjeździe do Zakopanego. Drogowcy budują nowe rondo

Inwestycja zacznie się od przebudowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Od czwartku będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu na wjeździe do miasta pod Giewontem. Ruch samochodowy w obu kierunkach zostanie utrzymany, z kolei piesi będą mieli do dyspozycji tylko po północną stronę jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 22 grudnia bieżącego roku.