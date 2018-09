Uwaga kierowcy. Nieoznaczone kamery na skrzyżowaniach. Sypią się mandaty

W pierwszej połowie 2018 r. inspektorzy transportu drogowego namierzyli 23 tys. kierowców przejeżdżających skrzyżowania na czerwonym świetle. W całym 2017 r. było ich blisko 70 tys. Wszystko dzięki nieoznakowanym kamerom.

Czy jednak są one zgodne z prawem? Wątpliwości ma nawet rzecznik praw obywatelskich. Napisał w tej sprawie do ministra infrastruktury. Kamery na skrzyżowaniach nie są oznaczone, a to jest niezgodne z przepisami – pisze RPO. Również kierowcy coraz częściej kwestionują ważność wystawionych mandatów.