Uwaga łowcy okazji: Aldi szuka testerów produktów

Skąd klient ma wiedzieć, czy serek waniliowy wyprodukowany dla określonej sieci handlowej na pewno mu zasmakuje albo czy krem czekoladowy na pewno będzie tak dobry jak ten najbardziej lubiany przez domowników? Najlepiej to po prostu przetestować – uznała sieć Aldi. I do takiego testowania zaprasza chętnych.

Sieć sklepów ALDI rozpoczęła kolejny etap kampanii marketingowej polegający na tym, że klienci dostaną bezpłatnie paczki z określonymi produktami, a następnie będą mieli za zadanie je zrecenzować. Sieć wyszła z założenia, że najlepszą reklamą są opinie zadowolonych klientów, którzy zachęcą swoich znajomych do kupowania określonych produktów.

W pierwszym etapie Wielkiego Testu ALDI sieć przygotowała dwa rodzaje paczek. W 200 z nich były tzw. produkty suche, takie jak makaron, kawa, wafle. Drugi rodzaj stanowiły paczki z tzw. łańcuchem zimna, a w nich znalazły się jogurt z owocami, serek twarogowy kremowy, salami. Takich paczek było sto. Testy pozwoliły zebrać od 80 do 150 opinii dla każdego z produktów.

Do kolejnego etapu przygotowano 400 paczek, które właśnie trafiają do rąk wybranych uczestników akcji.