Uwaga na oszustów. Podszywają się pod znany serwis i kradną pieniądze

Jak ostrzega w swoim raporcie NASK, oszuści wystawiają rzeczywistą ofertę na portalu Allegro Lokalnie, ale po nawiązaniu kontaktu z potencjalną ofiarą, pod pretekstem konieczności wysyłki, przesyłają jej swój link do fałszywej już oferty. I to właśnie na to powinni być uczuleni wszyscy użytkownicy platformy.