Uwaga! Nawet przypadkowe przekroczenie granicy oznacza kwarantannę

Przepisy są jasne. Granice pozostają zamknięte i można je przekraczać tylko na wyznaczonych przejściach. Obowiązkowej14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy nie muszą przechodzić ci, który robią to w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo by się uczyć. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej.