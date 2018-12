Użytkowanie wieczyste. Warszawa przywróciła wyższą bonifikatę. Po awanturze

Rada Warszawy przywróciła bonifikatę w wysokości 98 proc. przy opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Choć posiedzenie rady trwało tylko godzinę, towarzyszyły mu emocje i awantura. Zamieszanie było tak duże, że interweniowała straż miejska.

Wniosek formalnie przedstawił na początku posiedzenia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mówił, że umie się wycofać ze swoich decyzji i dlatego zwraca się o przywrócenie wyższej bonifikaty. Wcześniej, właśnie z jego inicjatywy, została ona obniżona do 60 proc., ale posypały się na niego gromy z tego powodu.

W czwartek prezydent stolicy apelował do radnych PiS, by wpłynęli na rząd, by nie nakładał na samorząd dodatkowych obciążeń. "Głosowałeś", głosowałeś" - odpowiedzieli mu radni PiS. - Za deformą edukacji nie głosowałem - odcinął się i zapowiedział, że będzie się z rządem sądził o pieniądze na edukcję.