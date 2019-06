"W całym kraju patelnia". Firma idealnie wykorzystała upały

Jedni narzekają na upały, a inni na nich korzystają. Tak jak firma Tefal, która swoim wpisem zrobiła furorę w mediach społecznościowych.

Real time marketing, czyli korzystanie z okazji i bieżących wydarzeń do akcji reklamowych, to tani sposób, by wypromować swoją firmę. Właśnie skorzystał z tego Tefal. Wystarczyła grafika stylizowana na płytę grzewczą i hasło: "Patelnia w całym kraju".