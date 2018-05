W Londynie zapłacisz zbliżeniowo ulicznemu grajkowi. To pierwszy taki projekt na świecie

Już nie będzie trzeba szukać drobnych, aby zapłacić ulicznemu muzykowi - przynajmniej w brytyjskiej stolicy. Realizowany przez firmę iZettle projekt ma pomóc Londynowi ochronić status światowej stolicy muzyki.

- Jeśli nie dostosujemy się do bezgotówkowego społeczeństwa, a takim się stajemy, to ryzykujemy, że nasza sztuka po prostu umrze - mówi wspierająca Charlotte Campbell, dla której granie na ulicy to codzienna praca.