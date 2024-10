W meblach ukrył 42 kg narkotyków. Grozi mu 12 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Zamościu postawiła Jakubowi S. zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających (poprzez nabywanie ich w celu dalszej odsprzedaży), a także wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków (poprzez oferowanie ich do sprzedaży za pośrednictwem internetu). Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.