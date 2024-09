Z sadu zrobili fabrykę. W środku było ponad 140 kg narkotyków

"Przestępcy zostali pozbawieni wielomilionowych zysków z nielegalnej działalności, gdyż wartość tylko gotowych do wprowadzenia na rynek narkotyków to kilka milionów złotych, a kolejne potencjalne milionowe zyski to środki z będących w trakcie produkcji substancji zabronionych" - podkreśliła rzecznika grójeckiej policji.