W Media Markt czerwone taśmy. Nowy sposób na obostrzenia

Towar podaje sprzedawca

Dostęp do części produktów został ograniczony. Samodzielnie nie przejrzymy na półkach między innymi filmów czy gier komputerowych. Część telewizorów, wyposażenia kuchennego czy suszarek i lokówek też pozostała tylko w zasięgu wzroku klienta.

Jak tłumaczy, taśmy w sklepie zostaną co najmniej do końca stycznia - czyli tak długo, jak mają trwać obostrzenia. Co dalej? Wszystko zależy od tego, czy restrykcje zostaną przedłużone.