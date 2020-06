W parku czasem w maseczce, czasem bez. Łatwo się pogubić

W ramach czwartego etapu luzowania obostrzeń rząd zrobił też niespodziewany prezent wszystkim, którzy martwili się, jak wytrzymają letnie upały w maseczkach. Po kilku tygodniach noszenia ich we wszystkich miejscach publicznych usłyszeliśmy, że nie trzeba ich już nosić w przestrzeni otwartej pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zachować dwumetrowy odstęp od innych osób. Zasady noszenia maseczek reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tym samym nie musimy już zakładać maseczki, gdy spacerujemy chodnikiem, na którym tylko od czasu do czasu mija nas innych przechodzień. Jeśli jednak poruszamy się jakąś główną ulicą , na której niemalże trącamy innych ramieniem, maseczkę trzeba już założyć.

To samo w parku: jeśli od innych spacerowiczów dzieli nas odległość co najmniej 2 metrów, maseczkę możemy trzymać w kieszeni. Gdy dookoła się zagęszcza, wyciągamy natychmiast i zakładamy. Taką gimnastykę będziemy uprawiać w czasie przebywania we wszystkich otwartych przestrzeniach (ustawa określa je jako ogólnodostępne, a więc na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych.