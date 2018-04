W Polsce ma powstać "wojskowe Allegro". W internecie kupimy nawet wycofane z armii samochody

Na początek sklep on-line z mundurami, a w przyszłości serwis aukcyjny z powojskowymi pojazdami - takie plany ma Agencja Mienia Wojskowego. To odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy szturmują stacjonarne sklepy ze sprzętem armii.

Handel wojskowym sprzętem to dla Agencji Mienia Wojskowego coraz lepszy biznes. W kolejnych miastach powstają stacjonarne sklepy, do których ustawiają się kolejki chętnych. Za grosze można w nich kupić ciepłe kurtki, kalesony czy też żołnierskie hełmy i menażki.

To jednak nie koniec planów Agencji Mienia Wojskowego. Kolejnym krokiem ma być uruchomienie serwisu aukcyjnego. Wówczas do sprzedaży ma trafić już nie tylko żołnierska "drobnica", ale także powojskowe pojazdy, przyczepy, sprzęt inżynieryjny oraz urządzenia warsztatowe.

Jak informuje polska-zbrojna.pl, pieniądze ze sprzedaży powojskowego mienia trafia do Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych RP. W 2017 roku AMW uzyskała 64,5 mln zł. W 2018 r. ma to być ok. 54 mln zł.