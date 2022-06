W Rosji zaczyna się kryzys gospodarczy. Jest dowód: dochody z VAT spadły o połowę

Rosja wpada w kryzys gospodarczy - uważa Polski Instytut Ekonomiczny. Według analityków w kwietniu dochody z podatku VAT tego państwa spadły do 192 mld rubli i były o 54 proc. mniejsze (w analogicznym okresie 2021 r.), co oznacza silny spadek aktywności gospodarczej i recesję. Państwa UE wprowadzają embargo na rosyjską ropę. To uderzenie w najważniejsze źródło dochodów Rosji.