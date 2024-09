W sadach "tak źle nie było od 22 lat". Co z cenami jabłek?

– Oczywiście, należy wziąć pod uwagę, że same zbiory rozpoczęły się o około 2 tygodnie wcześniej niż zwykle, ale w tym roku pracowaliśmy bez pośpiechu, okazjonalnie mieliśmy kilka osób do pomocy, a mimo to zamknęliśmy zbiory w zaledwie trzech tygodniach. To najlepiej pokazuje, jakich zniszczeń dokonały przymrozki – wyjaśniał w rozmowie z portalem sadownik.