W samochodzie nie zapalisz. Nadchodzi nowe prawo

Według planów Ministerstwa Zdrowia za palenie podczas jazdy może wkrótce grozić mandat. Ale tylko w pewnych okolicznościach.



Chodzi o sytuacje, kiedy współpasażerem samochodu byłoby dziecko – podaje Radio Zet. Według urzędników może to i kierowca decyduje, czy wdychać dym do płuc, ale inaczej ma się sprawa, kiedy przewozi dzieci. W takiej sytuacji są one skazane na bycie biernymi palaczami.