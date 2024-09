W sklepach brakuje sprzętu niezbędnego powodzianom. Sieć odpowiada

W środę 16 września nasza czytelniczka próbowała kupić gaz do kuchenki turystycznej lub taką kuchenkę w zestawie z małą butlą. Z jej relacji wynika, że próbowała obdzwonić wszystkie sklepy sieci Decathlon we Wrocławiu. Niestety w żadnym z nich nie znalazła poszukiwanych artykułów, mimo że są one dostępne na co dzień.