Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 5 chipsyKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 9 godzin temu W sklepie sprzedają fioletowe chipsy. Wiemy, skąd ten kolor Czy chipsy mogą być… fioletowe? Okazuje się, że tak. W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przetestowaliśmy ten nietypowy produkt. Jak... Rozwiń Transkrypcja: Widziałem wiele dziwnych potraw w twoim życiu łącznie z Sfermentowanym rekinem ale nigdy nie jadłem czegoś równie dziwnego jak to co jest w tej paczce Wiola To są chipsy które nie tylko mają inny kolor One są po prostu z fioletowych ziemniaków Najbardziej ciekawi Skąd się bierze Sztuczny czy jest Świetnie że ten barwnik jest naturalnym jest tam w środku i on ma Działanie prozdrowotne te ziemniaki pochodzą generalnie z terenu Peru i Chile Ale w Europie są hodowane na północ Ciekawe informacje którą dostałem od pani wychowawczyni przedrostek Te ziemniaki mają kształty takie podłużnej A licznej Kształt Natomiast jak tutaj patrzę na ten Tak tak Podłużne niż Czy fioletowe ziemniaki o kształcie penisa No dobra To są takie piękna złocista idealnie takie wyprofilowane czyściki no i wiadomo że to aż człowiekowi silnik Grafik płakał jak projektował skład to są ziemniaki fioletowe skład jest bardzo prosty Nie ma Aromat Nie ma żadnych dodatków Substancji konserwujących Ziem Dla mnie No i co jak zapach To przypomina mi zapach oleju Na patelni Kiedy w domu Próbowałem zrobić chipsy Nie No właśnie to ładnie mi się podoba O tak fioletowe ziemi Nie no tragedia Wygląda to strasznie Wymiana na początku jak opadnięte Już jakieś Trochę tak Żałujemy Dlaczego Smakują Jak takie najzwyklejsze Na świecie ale trochę nie do solą Myślałam że będzie gorzej Boję się o twoje na One są słone Nie tak słoń Niektóre Są takie bardziej słodkawe w smaku jak A nie takie zwykłe na ziemi Gdyby ktoś chciał zrobić niezdrowe przekąski Ale Możliwie najbardziej zdrowe to właśnie tak by to wyglądało więc super to przygotowane Ile masz to patrząc Oceniam Że ta paczka 100 g 49 249 599 Są takie designerskie te chipsy bo nawet dobre są zjadliwe No to masz to nie najgorzej czy to się opłaca Tak to się opłaca Ale ja bym tego nie powiem Myślisz Jestem coś fajnego coś innego fajnie będzie wymienić czasem standardowe chipsy jest na takie fioletowe To też się opłaca Smaczne mają bardzo dobry Za cenę lansu i Bansu i fioletowego ziemniaka warto dać te niecałe 6 zł Ja w zasadzie nie mam nic do dodania po prostu Dziewczyny patrzą fioletowe ziemniaki Chociaż na imprezę paczką fioletowych chipsów i wszystkie i wszystkie twoje Nie no właśnie Rozwiń