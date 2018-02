W Tesco bunt. Związki nie godzą się na zmiany związane z zakazem handlu

Tesco rozważa, by pracownicy sieci przychodzili do sklepów w poniedziałki już kwadrans po północy. Przedstawiciele "Solidarności" nie godzą się na to rozwiązanie i wzywają firmę do porzucenia pomysłu.

Władze Tesco poinformowały związkowców z "Solidarności", że wkrótce w grafikach pracowników mogą pojawić się zmiany. Jeśli wejdą w życie, niektórzy będą musieli rozpoczynać zmiany o godz. 0.15 w poniedziałki po niedzielach objętych zakazem handlu.

"Staramy się maksymalnie utrzymać obecnie obowiązujące harmonogramy pracy. Jednakże, w celu zapewnienia dostępności towaru dla naszych klientów, zorganizowania na czas dostawy na dział świeżej żywności czy przygotowania zamówień dla klientów sprzedaży internetowej, dopuszczamy możliwość, iż w niektórych sklepach, ze względu na potrzebę ciągłości operacji, zamiast dotychczasowej zmiany nocnej, pojawi się zmiana w poniedziałki od godziny 0.15" - przytaczał fragment pisma money.pl.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony związków zawodowych, które kategorycznie nie zgadzają się na zmiany. Przedstawiciele "Solidarności" zakomunikowali to na swojej stronie internetowej.

"Nawet jeśli chcecie Państwo wprowadzić pojęcie „pracy w handlu oraz wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych” zgodnie z zapisami w ustawie, to również po konsultacjach ze stroną związkową. W związku z powyższym, wzywamy Pracodawcę Tesco Polska do zaniechania planowania czasu pracy rozpoczynającego się od godziny 0:15 w poniedziałek po wolnej niedzieli od 1 marca 2018 r. oraz rozpoczęcie konsultacji ze stroną związkową zgodnie z obowiązującym prawem" - czytamy w komunikacie (pisownia oryginalna).

Zakaz handlu już od marca

W styczniu Sejm przyjął poprawki do ustawy ograniczającej handlowanie w niedziele.Handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. Już w marcu dozwolony będzie tylko w dwie niedziele, od 2019 roku w jedną, a od 2020 roku w niedziele w ogóle nie będzie można handlować.