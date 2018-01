Zakaz handlu w niedzielę odbije się na pracownikach. Będą pracować po nocach

15 minut przed niedzielą i 15 minut po niej - tak mają zaczynać i kończyć pracę kasjerzy Biedronki. Zgodnie z przewidywaniami wielkie sieci handlowe już pracują nad sposobami minimalizacji strat, które będą efektem wprowadzenia zakazu handlu. Wirtualnej Polsce udało się dotrzeć do pisma, z którego treści wynika, że Biedronka rozważa wprowadzenie zmian nocnych dla swoich pracowników.

Kierownicy sklepów sieci Biedronka otrzymali pisma, w których dokładnie wyjaśniono im przepisy o zakazie handlu w niedziele oraz sankcje grożące za ich naruszenie. Kilka zdań później znalazła się informacja o tym, w jakim sposób należy układać grafik, by w pełni zrekompensować sklepom straty. Nie są to dobre wiadomości dla pracowników.

Kierownicy sklepów zgodnie z tymi wytycznymi muszą do 25 stycznia przygotować symulacje grafików pracowniczych, w których uwzględnią dodatkowe zmiany. Z pisma wprost wynika, że osoby zatrudnione w Biedronce, które nie pójdą do pracy w niedzielę, zostaną w niej dłużej w piątki i soboty. Wszystkie sklepy sieci mają być w te dni otwarte do godz. 22:00. Pracownicy muszą być gotowi także na częstszą i cięższą pracę w soboty. Sieć przewiduje, że ten dzień będzie odpowiedzialny za 60 proc. obrotu generowanego dotychczas w niedzielę. Z tego względu kierownicy sklepów mają zapewnić pełną obsadę kas oraz większą liczbę osób odpowiedzialnych za bieżące uzupełnianie towaru na półkach. Ten sam powód jest podstawą do wprowadzenia nocnej zmiany z piątku na sobotę, a jeśli będzie ona poprzedzała niedzielę wolną od handlu, pracownicy opuszczą sklepy dopiero o 23:45.