Zakaz handlu w niedziele tuż-tuż. Dni, w które sklepy nie będą otwarte

Zakaz handlu coraz bliżej. Wszystko wskazuje na to, że niedziela - 11 marca będzie pierwszym dniem, w którym sklepy będą zamknięte w związku z obowiązywaniem nowej ustawy.

Prezydent zapowiedział, że we wtorek 30 stycznia podpisze ustawę ograniczającą, a docelowo zakazującą handel w niedzielę. Jeśli tak się stanie, to 11 marca będzie pierwszym dniem, w którym handel sklepy będą zamknięte w związku z jej obowiązywaniem.

Projekt ustawy zakazującej handlu w niedziele trafił do Sejmu jesienią 2016 r. i był inicjatywą obywatelską Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Od samego początku powodował ogromne emocje. Zwolennicy zakazu wskazywali, że pracownicy sklepów powinni mieć niedziele do własnej dyspozycji, by móc odpocząć i spędzić czas z rodzinami. Przeciwnicy podnosili, że zakaz handlu uderzy w gospodarkę (sklepy wielopowierzchniowe właśnie tego dnia generują bardzo wysokie obroty) i przyczyni się do zmniejszenia liczby miejsc pracy w handlu.