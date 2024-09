W tych regionach nie zbieraj grzybów do przyszłego roku. Lekarz tłumaczy

- W niektórych regionach kraju nie padało od trzech miesięcy. Jeżeli ktoś nastawia się, że przyjedzie do lasu samochodem, wyjdzie na dwie godziny i wróci z koszykiem pełnym grzybów, to może się rozczarować. Ja sama nastawiam się przede wszystkim na miły spacer po lesie. Jeśli uda się dodatkowo znaleźć grzyby, to wspaniale - zwróciła uwagę.