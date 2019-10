WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 7 czekoladadżemkuba jankowskitesty konsumenckieczekodżemczy sie oplacakinga jurga 1 godzinę temu W tym czekodżemie jest 25 łyżeczek cukru. Nie mogli uwierzyć Jak smakuje połączenie dżemu z czekoladą? Sprawdziliśmy to w najnowszym odcinku "Czy to się opłaca". Przetestowaliśmy słodki produkt, który... Rozwiń Transkrypcja: Dziś proszę państwa w programie będzie Lozysko Ponieważ w tych słoikach mamy połącz Czekoladę Powiedz mi a ty jakie są zadajesz codziennie rano pytanie czy kanapeczka z serkiem skrzyneczka z dżemem czy może z czekoladą A raczej czy zdążysz zjeść bułkę czy nie zdążę Czekodżem znak wiśnia z belgijską czekoladą i śliwka zł Generalnie nie lubię takich mi Nie mam do nich przekonania Ale może się zaskoczyć Cieszę się na ten produkt taka Grzesiek powiedział jak ktoś nie jest jednoznacznie czymś to generalnie Ani świnka ani morska i to możemy przejść do składu Na pierwszym miejscu Uwaga Cuk Bardzo dużo tego cukru czekolada mleczna 5.9 dżem z nutką czeko Jakbym wiedział Nie jest wiśnia śliwka to procent Jesteś woda Ten słoiczek ma 250 g Zawartości tego dżemu Jakieś 650 km Masę można Rzeczy które mogą Niewłaściwe do niektórych osób tylko orzechy laskowe alergizujące albo mleko.com Fajnie małe W 100 gramach produktu Jak na Macu Produktu znajduje się w 50 Słoik ma pojemność 200 Ile cukru jest 3 x 2.50 tak Czy masz to 25 Mając informacje wiedząc że jedna łyżeczka cukru to jest 5 g To 5 łyżeczek jest w końcówce 20 Ja będę spała a dobra Słyszałem że przyspiesza nuta Foto foto Dobra po to Pan Bóg dał ludziom oczy żeby robić na oko dobre Tak No to dalej 25 Bo reszta to jest z matematyki Do 25 No ja powiem że W takim słoiczku dżemu przez tyle cukru jeszcze te wszystkie inne rzeczy proszę Warto nadmienić że ten cukier który to przypali się cukier biały kryształ W sumie Ten cukier który tutaj mamy pod postacią owoc Cukru dosypano tego klasycznego i czekam Więc to nie jest tak że ktoś po prostu wziął troszkę owoców dostał tyle cukru i jest Słuchaj ja proponuję żebyśmy przeszli taką Cześć głównie czekoladą No mój jest bardzo Warto zauważyć że Ładnie Może być głodny Grzej Państwo chcielibyście poznać smak bez zakupów Czemu w tym powiedział że to są delicje Śliwka Nałęczowska W czekoladzie od Solidarności smakuje Środek takiego Cukierka Czekoladowego z Alkohol Za dużo kawy No trochę tutaj jest słodki przyszłym Jak Delicja szampańska tak zjeżdża aksamitna Zobacz jak powidła Nutella Odrobi Śliwkowy Dużo Zobaczysz smakuje jak powidła Warsztaty śliwkowe Taką fajną nutą to Ile twoim zdaniem kosztuje taki swój Nie więcej jak 3 zł 8.9 My zapłaciliśmy za ten słoik Za jeden 7 Ile Zadzwoń takie Nie jest to najtańsza rzecz Coś z dywanu spadł Zobacz jej cukru pan jest takie drogi w ogóle 760 za słoiczek cukru z dodatkami Wolałbym kupić sobie Słoiczek cu Przeczytaj mi to Trutnie 760 za taki No Za co To się nie opłaca jest niezdrowe i można zastąpić to dużo lepszą rzeczą więc nie nie opłaca się Kuba To też jest wysoka cena chociaż uważam że biorąc pod uwagę Że czekolada jest trochę Lepsze Myślę że zapłaciłam za to 760 bo nie będziemy nie opłaca bo generalnie jeden co czuję że to jest bardzo Słodkie jest troszkę jakiegoś tam smaku owocu nie powala za taką cenę Płaca zabieram o Bates Mam nadzieję że nie Rozwiń