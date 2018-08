1 z 10 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse kleszczów + 1 najbogatsze gminy Aleksandra Stanek 1h temu 1 z 10 W tym rankingu Warszawa przegrywa z małą wsią Nie miasto a wieś najbogatsza Wikimedia Commons CC BY-SA Podziel się Z najnowszego rankingu najbogatszych samorządów w Polsce wynika, że to nie Warszawa, a niewielka, pięciotysięczna gmina wiejska w województwie łódzkim, jest najzamożniejszym samorządem w naszym kraju. Co więcej, stolicę dyskwalifikuje siedem innych gmin. Ranking najbogatszych samorządów, jak co roku, opracowało pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". Jego autorzy przy obliczeniach wzięli pod uwagę dochody samorządów, pomijając m.in. janosikowe czy wpływy z dotacji celowych, które zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych, mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Skorygowane w ten sposób dochody podzielili przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej i w ten sposób powstał ranking "Bogactwo samorządów". Wynika z niego, że nie wielkość miejscowości czy znaczenie na administracyjnej mapie Polski, ale sąsiedztwo dużego zakładu przemysłowego, kopalni, elektrowni lub huty, w największym stopniu decyduje o poziomie zamożności mieszkańców danego samorządu. Zobaczcie, która gmina zasłużyła na miano najbogatszej i dlaczego Warszawa nie jest numerem 1. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne