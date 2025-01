W tym regionie emerytury są najwyższe. GUS pokazał nowe wyliczenia

W statystykach nie uwzględniono "emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia wypłacane przez Ministerstwo Obrony Narodowej , Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz bez emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia na mocy umów międzynarodowych". Powodem tej decyzji jest prawdopodobnie wysokość świadczeń - osoby uprawnione do tego rodzaju emerytur lub rent otrzymują więcej pieniędzy.

Co ciekawe, to właśnie z woj. śląskiego pochodzi także najbogatszy emeryt w Polsce. To mężczyzna z Zabrza, który pobiera świadczenie w wysokości 48 673,53 zł.