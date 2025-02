Walentynki 2025. O ile wzrosły ceny kwiatów?

W porównaniu do zeszłego roku ceny kwiatów wzrosły, a najbardziej podrożała róża - słyszymy w kwiaciarniach. Mimo to klienci nie szczędzą grosza. W walentynki róża niezmiennie króluje. "To jest jej dzień", "róża jest królową kwiatów" - słyszymy w kwiaciarniach.

Rozwiń