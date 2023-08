Waloryzacja 2024. Oto na jakie kwoty mogą liczyć emeryci

Choć inflacja powoli wyhamowuje, to średnioroczny wzrost cen w tym roku również będzie wysoki i będzie rzutował na wysoką waloryzację w 2024 roku. Według prognoz zawartych w ustawie budżetowej średnioroczna inflacja sięgnie w tym roku 12 proc. Z kolei NBP prognozuje, że będzie to 11,9 proc. Co najmniej o tyle powinny więc wzrosnąć emerytury i renty w przyszłym roku.