Waloryzacja emerytur 2020. Oto, ile wyniosą podwyżki

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie w przyszłym roku 3,24 proc. Najubożsi seniorzy mogą liczyć na gwarantowaną podwyżkę w wysokości 70 zł. Emerytura minimalna wyniesie 1170 zł.

Z roku na roku ceny rosną i wydajemy przez to coraz więcej. W październiku ceny były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, (w przypadku żywności te podwyżki wyniosły dużo, dużo więcej). O ile dla osób pracujących nie jest aż tak duży problem (wzrost płac jest wyższy niż wzrost cen), o tyle mocniej odczuwają to seniorzy.

Między innymi z powodu podwyżek cen rząd co roku waloryzuje emerytury i renty. Jednym z czynników, od których zależy wysokość podwyżek, jest właśnie inflacja. Drugim - wzrost wynagrodzeń.

Biorąc pod uwagę te dane na przyszły rok rząd zaplanował wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,24 proc. Jednak ponieważ zastosowano tak zwaną waloryzację kwotowo-procentową, została też wprowadzona kwota minimalnej podwyżki. Seniorzy dostaną za to nie mniej niż 70 zł brutto (57 zł na rękę). Emerytura minimalna wyniesie zaś 1170 zł netto.

Jak liczy czwartkowy "Super Express", 57 zł podwyżki dostaną wszyscy seniorzy dostający w tym roku świadczenie w wysokości do około 1750 zł. Powyżej tej kwoty kwota podwyżki rośnie. na przykład przy emeryturze 3121 zł seniorom rząd dosypie aż 101,12 zł.

Z kolei dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 334,81 zł. Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych to 176,96 zł, a dodatek weterana poszkodowanego - od 10 do 80 proc. podstawy wymiaru świadczenia.