Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. Znamy pierwsze szacunki. Będzie rekordowa podwyżka?

Następna waloryzacja emerytur i rent zaplanowana została na marzec 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło pierwsze szacunki dotyczące podwyżek świadczeń dla seniorów.

Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. Szykuje się rekordowa podwyżka?

Przy średniej emeryturze daje to ok. 67 zł podwyżki co miesiąc. Seniorzy z minimalną wypłatą 1,1 tys. zł mogą liczyć na ok. 35 zł.