Polacy obchodzą przepisy śmieciowe. Kara to nawet 5 tys. zł

Od początku roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów tekstylnych . Mieszkańcy muszą oddawać niechciane ubrania i tekstylia do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub specjalnych pojemników. Jednak wiele gmin nie zapewniło odpowiednich kontenerów z powodów finansowych, co wywołało niezadowolenie.

Mieszkańcy Warszawy i Inowrocławia skarżą się na trudności związane z dostępem do PSZOK. Godziny otwarcia tych punktów często kolidują z czasem pracy, a ich lokalizacja jest niewygodna. W efekcie niektórzy mieszkańcy decydują się na wyrzucanie tekstyliów do odpadów zmieszanych.

Interia podaje, że na grupach internetowych pojawiają się porady, jak "legalnie" wyrzucać tekstylia do zmieszanych. Jednym z pomysłów jest ubrudzenie ich olejem, co rzekomo zwalnia z obowiązku segregacji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia jednak, że stan tekstyliów nie ma znaczenia dla ich selektywności.

Co czwarty Polak wyrzuca do śmieci ogólnych. Grozi im 5 tys. zł kary

Co czwarty Polak wyrzuca do śmieci ogólnych. Grozi im 5 tys. zł kary

Kontenery PCK są przeznaczone do zbiórki rzeczy zdatnych do dalszej sprzedaży. Można tam umieszczać np. ubrania , obuwie czy zabawki.

Wrzucanie do nich brudnych tekstyliów (np. ścierek pobrudzonych olejem) jest niezgodne z prawem i może skutkować grzywną do 1000 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu kara może wzrosnąć do 5 tys. zł.