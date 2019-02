Waloryzacja emerytur. Po 1 marca ponad 5 mln emerytów dostanie wyższe świadczenia

Blisko 8 milionów emerytów będzie od 1 marca otrzymywać wyższe emerytury. Waloryzacją zostaną objęci również renciści, osoby otrzymujące rentę rodzinną oraz rozmaite dodatki.



Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent rozczarowuje. Rząd zapowiadał, że będzie to najwyższa waloryzacja w ostatnich latach i wyniesie 3,26 proc., ale prognozy te okazały się zbyt optymistyczne. Ostatecznie wyniesie ona 2,86 proc.

Ile osób może liczyć na wyższe świadczenia? Najświeższe dane dotyczące liczby świadczeniobiorców ZUS opublikował w 2017 r. Na bardziej aktualne informacje musimy poczekać do połowy tego roku, ale powinny to być zbliżone liczby.

I tak, w 2017 r. ze świadczeń Zakładu korzystało 7,69 mln osób. Najwięcej stanowili emeryci (5,6 mln). 1,25 mln osób otrzymywało rentę rodzinną . 800 tysięcy świadczeniobiorców pobierało rentę z powodu orzeczonej niezdolności do pracy.

ZUS przygotowuje się do wypłaty waloryzacji emerytur. "Idziemy zgodnie ze scenariuszem"

W tym roku, po raz pierwszy, zastosowano podwyżkę kwotowo-procentową. Emeryci, którzy otrzymują świadczenie w wysokości co najmniej 2500 zł brutto, zostaną objęci "standardową" waloryzacją, czyli o przyjęty procent (2,86). Ci, którzy dostają mniej, otrzymają co miesiąc o 57 zł na rękę więcej .

Z czego wynika takie rozróżnienie? Zastosowanie waloryzacji procentowej wobec osób, które mają najniższe świadczenia, doprowadziłoby do tego, że miesięcznie nie dostawałyby one nawet tych gwarantowanych 70 zł brutto. Rząd obiecał tymczasem, że każdy uprawniony dostanie co najmniej 70 zł, wobec czego taki manewr okazał się konieczny.