Waloryzacja emerytur w 2019 roku. Jeśli sprawdzą się prognozy rządu, seniorzy mogą liczyć na 66 złotych

Rząd zaktualizował swoje szacunki co do tego, ile w tym roku wyniesie inflacja i jaki będzie wzrost pensji. Skoro znane są już te dwa wskaźniki, na podstawie których wylicza się wysokość waloryzacji rent i emerytur, można pokusić się o oszacowanie podwyżek dla seniorów.

Jeśli szacunki "DGP" się sprawdzą, na wyższe emerytury trzeba będzie w przyszłym roku wydać o 6 mld zł więcej niż w tym roku. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zostanie też obciążony dodatkowymi 500 mln złotych, ktore trafią do niepełnosprwanych z tytułu zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez ZUS.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponad 183 tys. Polaków utrzymuje się z emerytury niższej on minimalnej. Ta obecnie wynosi 1029, 80 zł brutto, czyli na rękę to 878 zł. Mniej dostają ci, którzy nie wypracowali sobie odpowiedniego stażu i z tego powodu dostają mniej niż ustawowe minimum.

Od października 2017 r., kiedy to w życie weszła w życie ustawa PiS obniżająca wiek emerytalny, ich liczba wzrosła o 51,7 tys. osób. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska postuluję, by - oprócz wieku - wprowadzić także obowiązek stażowy, tzn. aby móc przejść na emeryturę trzeba wypracować sobie odpowiednią ilość lat. To jej zdaniem sposób na to, aby państwo nie wypracowało "głodowych emerytur".