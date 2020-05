Waloryzacja emerytur w 2021 będzie groszowa. Prognozy ekspertów

Waloryzacja emerytur 2021. Emerytów w przyszłym roku czekają głodowe podwyżki, świadczenia emerytalne mogą wzrosnąć tylko o 12 złotych - czytamy w "Super Expressie". Tegoroczna waloryzacja emerytur była rekordowa, ale jeśli emeryci mieli nadzieję na to, że w przyszłym roku czeka ich podobny scenariusz, to będą mocno zawiedzeni.

Wariant negatywny zakłada brak realnego wzrostu płac i wyhamowanie inflacji, co przełoży się na waloryzację emerytur na poziomie 1 proc. Minimalna emerytura to 1200 złotych, więc taki emeryt dostałby w 2021 roku zaledwie 12 zł podwyżki. Najbardziej realny scenariusz to waloryzacja 2,9 proc., czyli wzrost dzisiejszej minimalnej emerytury o ok. 35 złotych. Jest też pozytywny scenariusz. Zakłada waloryzację na poziomie jeszcze wyższym niż w tym roku, czyli 4,68 proc. To byłaby rekordowa waloryzacja a minimalna emerytura wzrosłaby do niemal 1260 złotych.