Waloryzacja emerytur. W przyszłym roku seniorzy dostaną średnio o 60 zł więcej miesięcznie

Ta wiadomość ucieszy wszystkich emerytów – można zakładać, że przyszłoroczna waloryzacja świadczeń wyniesie 3,24 proc. Będzie zatem wyższa od tegorocznej, która wyniosła 2,86 proc.

Oznacza to, że najniższa emerytura zwiększy się do 991,61 zł netto, a przeciętny emeryt dostanie 60 zł miesięcznie netto więcej.

Jeśli w 2020 r. rząd również zastosuje ten system, emeryci pobierający najniższe świadczenia (do wysokości ok. 2250 zł brutto, czyli 1853,5 zł na rękę) dostaną gwarantowaną podwyżkę w wysokości 71 zł brutto (ok. 57 zł netto), a emerytury pozostałych wzrosną o 3,24 proc.