Waloryzacja, "trzynastka" i "czternastka". Skarbówka wejdzie na pieniądze seniorów

Przekazała, że dzięki tej waloryzacji ponad 44 mld zł dodatkowych środków trafi do seniorów. To dobra wiadomość, ale jest też zła. Podwyżki świadczeń przyniosłyby seniorom większą ulgę, gdyby nie musili płacić podatku. Z PIT zwolnione są emerytury do kwoty 2,5 tys. zł brutto, po rekordowej waloryzacji jednak wielu seniorów kwotę tę przekroczy i będzie musiało zapłacić podatek.