Ważą się losy kierowców w Warszawie. Zdecydują, czy kolejni mają płacić

Wszystko dlatego, że parkowanie własnego samochodu na Mokotowie nie należy do najłatwiejszych zadań. Z badań przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich wynika, że na nowo planowanym obszarze SPPN w nocy pozostaje na nich tylko 4735 pojazdów, a legalnych miejsc do parkowania jest łącznie 8355. Jak podaje "Forsal", szacuje się, że w ciągu dni roboczych obłożenie parkingów dochodzi do 140 proc.