Ważna zmiana dla kupujących samochód. Od lipca wchodzi nowy obowiązek

Urządzenie będzie rejestrowało i zapisywało informacje tylko na skutek zderzenia. Oznacza to, że dopóki do niego nie dojdzie, dane będą nadpisywane. EDR zapisuje dane od 5 sekund przed do 300 milisekund po zdarzeniu, jeśli dojdzie do aktywacji poduszki powietrznej, uruchomienia się napinacza pasów czy zmiany prędkości o ponad 8 km/h w czasie krótszym niż 150 milisekund.