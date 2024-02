Wbrew obietnicy Tuska paliwo na stacji jest droższe niż 5,19 zł. Zapytaliśmy Polaków, co o tym sądzą

W 2022 r. w jednym z wywiadów Donald Tusk powiedział, że gdyby to on był premierem, to paliwo byłoby po 5,19 zł za litr. Ostatnio o realizację tej obietnicy pytają Tuska dziennikarze i politycy PiS. Były prezes Orlenu, Daniel Obajtek wbija natomiast szpilę liderowi PO, wrzucając zdjęcie pylonu ze stacji paliw. Widać na nim znacznie wyższe ceny niż 5,19 zł za litr. My zapytaliśmy Polaków, czy wierzą w to, że Donaldowi Tuskowi uda się spełnić przedwyborczą obietnicę. Oto, co usłyszeliśmy.

