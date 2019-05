Weekend utrudnień w kilkunastu bankach. Lepiej mieć gotówkę

Na klientów wielu banków czekają w ten weekend spore utrudnienia. Mogą być problemy z dostępem do bankomatów czy płatnościami kartami. Do tego nie działająca bankowość mobilna.

"Podczas przerwy będzie można płacić kartami, ale i tak na wszelki wypadek warto mieć przy sobie awaryjną gotówkę. Jeśli masz do wysłania jakiś pilny przelew lub jakąkolwiek inną czynność w bankowości internetowej lub mobilnej, zrób to przed zaplanowaną przerwą. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał bank w komunikacie i zapewnia, że wszystko wróci do normy w niedzielę o godz. 10.00.