Weekendowe utrudnienia w bankach. Największe w ING

To już niemal tradycja - banki zaplanowały na weekend przerwy techniczne. Najwięcej utrudnień czeka posiadaczy kont w ING Banku Śląskim.

Od kilku lat klienci polskich banków muszą liczyć się z utrudnionym dostępem do swoich pieniędzy w weekendy. Bankowcy prowadzą wtedy prace serwisowe i rozwojowej. To efekt rosnącej popularności bankowości internetowej. W rozpoczynający się dziś weekend na problemy powinni się przygotować korzystający z usług: BZ WBK, PKO Banku Polskiego, Raiffeisen Polbanku, Idea Banku oraz ING Banku Śląskiego.

Jeszcze dziś z utrudnieniami muszą liczyć się posiadacze kont w Idea Banku. Od 22:00 w piątek 2 marca do 6:00 w sobotę 3 marca nie będą mieli możliwości skorzystania z bankowości internetowej. Także dziś PKO BP wyłączy część opcji dostępnych online. Do niedzieli nie będzie możliwości wnioskowania o pożyczkę online. O północy na sześć godzin wyłączona zostanie możliwość płatności systemem BLIK. Płatności kartą mają być możliwe bez utrudnień.

Najmniej odczuwalne dla klientów utrudnienia przygotował Raiffeisen Polbank. Kolejne funkcjonalności będzie bowiem wyłączane niezależnie od siebie w różnych godzinach. W sobotę 3 marca od 00:30 do 2:30 nie będzie opcji włączenia systemu R-Online. Pozostałe utrudnienia to wyłączenie w nocy dostępu do usługi 3D-Secure. Od 5:00 do 7:00 należy liczyć się z brakiem możliwości logowania do bankowości online.