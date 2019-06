Weekendowe utrudnienia w bankach. Nie wszędzie zalogujesz się na konto

Na najbliższy weekend kilka banków zaplanowało prace modernizacyjne. Będą utrudnienia w korzystaniu z usług.

Od godziny 6.00 w sobotę do niedzieli do godziny 16.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler oraz tymczasowe przerwy w dostępie do serwisu, który pozwala na inwestowanie na giełdzie.